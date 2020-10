민주노총 공공운수노조 한국발전기술지부와 청년전태일 등 관계자들이 13일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당사 앞에서 열린 '김용균 동료 기만한 문재인 정부-더불어민주당 규탄 기자회견'에서 퍼포먼스를 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.