"고추장·곶감, 국제 식품규격 채택…수출 활성화 기대"

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 이의경)와 농림축산식품부(장관 김현수)는 제43차 국제식품규격위원회(코덱스) 총회에서 고추장과 곶감이 국제 식품규격으로 채택돼 우리 전통 식품의 해외 수출에 도움이 될 것이라고 13일 밝혔다.

고추장과 곶감 등이 국제 식품규격으로 채택되면 그동안 기준이 없어 수출이 어려웠던 국가에 국제규격을 근거로 비관세장벽 해소를 요청해 수출이 활성화 될 수 있다.

이번 총회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 지난 9월 24일부터 26일, 10월 12일에 화상회의로 개최됐으며, 각국 대표단 및 국제기구, 비정부 기구(NGO) 등 약 600명이 참여했다.

코덱스는 세계보건기구(WHO)와 국제식량농업기구(FAO)가 공동으로 운영하는 국제회의로서, 180여개의 회원국이 참여해 국제 식품규격, 지침 및 실행규범 등을 개발하고 있다. 현재 16개 분과위원회 중 우리나라는 모든 분야에 참여하고 있다.

정부 관계자는 "이달 말에 예정돼 있는 최종보고서 채택 회의에서 우리나라 전통식품이 국제 식품규격으로 최종 채택되도록 회원국의 추가 의견에 대한 대응 등 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

