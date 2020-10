SK하이닉스, 'IDC DX 어워드 2020'서 3개 부문 수상

SK하이닉스, 반도체 업체 최초로 대상격인 디지털 트랜스포머 부문 수상

[아시아경제 이기민 기자] SK하이닉스가 ‘IDC 디지털트랜스포메이션(DX) 어워드 2020’에서 총 10개 부문 중 총 3개 부문의 한국 수상사로 선정됐다고 13일 밝혔다.

IDC DX 어워드는 IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 IDC(International Data Corporation)가 주관하는 행사로 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 상황에서 디지털 혁신을 주도해 비즈니스 연속성을 확보하고 뉴노멀 시대를 준비한 기업들이 수상사로 선정됐다.

SK하이닉스는 IDC DX 어워드의 대상격인 디지털 트랜스포메이션 부문을 반도체 업계 최초로 수상했다. 이 밖에도 인재 운용, 운영 모델 마스터 등 2개 부문에서도 수상사로 뽑혔다.

SK 하이닉스는 '구성원의 행복을 향한 디지털 트랜스포메이션'을 비전으로 반도체 제조업에 맞는 DT플랫폼을 확보해 업무 생산성을 파괴적으로 혁신하는 전략을 추진 중이다. 또한, 빅데이터 분석 기술과 인공지능(AI) 기술을 활용해 제조 장비의 막대한 정보를 활용하는 의사 결정 모델을 구축하고 있다.

SK하이닉스는 실시간 대화형 협업 플랫폼인 'CUBE'를 구축하고 협업 체계의 혁신을 구현해 인재 운용 부문에서 IDC DX 어워드의 인정을 받았다. CUBE는 오픈 응용프로그래밍 인터페이스(Open Application Programming Interface)로 연결된 생태계를 확보해 정보 유통의 효율을 극대화한 플랫폼이다. CUBE를 통해 PC·모바일 및 다양한 디바이스를 연결해 시간과 장소에 구애 받지 않고 소통과 협업이 가능하다. CUBE는 다양한 오픈소스 및 컨테이너 기술을 적용해 자연어 처리, 챗봇, 빅데이터, 전자문서 관리시스템, 검색 엔진 등 최신 IT 기술을 적극 도입했으며, 마이크로 서비스 아키텍처(MSA) 및 클라우드 기술을 적용한 서비스로 IT 기술 측면에서도 성공적인 선도 사례로 꼽힌다.

SK하이닉스의 제조향 클라우드 구축 프로젝트도 운영 모델 마스터(Operating Model Master) 부문 수상했다. 반도체 공정 현황에 대한 모니터링과 생산 자동화에 대한 업무 처리를 즉각적으로 할 수 있는 환경이 요구되고 있다. 이에 발맞춰 SK하이닉스는 반도체 제조 공장(Fab)에 필요한 첨단 기술과 유연한 인프라 환경의 구현을 위해 제조향 클라우드를 구축하고 있다.

