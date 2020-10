넷플릭스 9월 카드 결제액 462억…역대 최대

유료 사용자 중 20·30대가 60% 이상

[아시아경제 이진규 기자] 넷플릭스의 9월 신용·체크카드 결제액이 462억원으로 역대 최대치를 기록했다.

애플리케이션 분석서비스 와이즈앱은 13일 한국인의 9월 넷플릭스 결제금액 추정치를 발표했다. 와이즈앱이 만 20세 이상 한국인의 9월 넷플릭스 신용·체크카드 결제 금액을 표본 조사한 결과 역대 최고 결제 금액인 462억원, 결제자는 336만명으로 추산됐다.

앞서 2018년 9월 넷플릭스 결제금액 63억원, 결제자 49만명에서 지난해 9월에는 결제금액 241억원, 결제자 184만명으로 증가한 바 있다. 올해 역시 지난해 같은 기간 대비 각각 92%, 83% 증가한 것이다.

9월 기준으로 한국인 넷플릭스 유료 사용자는 1인당 월 평균 1만3775원을 결제했다. 결제한 사람 가운데 20대가 38%, 30대가 25%, 40대가 19%, 50대 이상이 18%를 각각 차지했다.

한국에서 넷플릭스 유료 결제는 카드 결제 외에도 통신사를 통해 넷플릭스 요금을 합산 지불하거나, iTunes에서 결제하는 사용자도 있어 이들 고객까지 포함할 경우 넷플릭스의 총 유료 사용자와 결제금액은 더욱 많을 것으로 관측된다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr