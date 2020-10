[2020국감] 손소독제 10개 중 1개, 가습기살균제 독성성분 함유

[아시아경제 조현의 기자] 식품의약품안전처의 허가를 받은 손소독제 10개 중 1개에 가습기살균제 성분 중 하나인 염화벤잘코늄이 함유된 것으로 나타났다. 정부는 지난해 7월 가습기 살균제 진상규명 청문회 당시 염화벤잘코늄을 지속해서 흡입하면 호흡기에 악영향을 줄 수 있다고 밝힌 바 있다.

13일 국회 보건복지위원회 소속 최종윤 더불어민주당 의원이 식약처로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 식약처 승인을 받은 손소독제 1200여개 중 염화벨잘코늄이 들어간 제품은 123개다. 손소독제는 식약처의 허가를 받아야 하는 의약외품이다.

염화벤잘코늄은 소독제, 방부제, 세정제 등으로 사용되는 성분이다. 식품의약품안전평가원 독성정보제공시스템에 따르면 염화벤잘코늄은 피부에 자극과 과민증을 일으킬 수 있다. 염화벤잘코늄의 급성 독성은 실제로 동물에게 홍반, 괴사 등의 반응을 유발했다.

문제가 된 제품 중에는 분사형 제품도 있다. 미스트, 스프레이 등 분사형 손소독제는 독성물질이 호흡기로 곧바로 들어갈 수 있어 더 위험할 수 있다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 손소독제 사용이 일상생활화된 만큼 반복적 사용에 의한 위해성 검토가 필요하다는 지적이다.

최 의원은 "가습기살균제는 공산품이기 때문에 일반적인 안전 기준만 적용돼 피해를 예방하지 못했지만 손소독제는 의약외품으로 식약처의 허가 및 신고 관리 대상"이라며 "식약처가 염화벤잘코늄이 함유된 분사형 소독제의 기준을 따로 마련하지 않고 있었다"고 꼬집었다.

이어 "일상생활용품에서 사용되는 독성물질에 대해 사용 방법별로 세분화해서 기준을 만들고 관리 강화 방안을 마련할 필요가 있다"고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr