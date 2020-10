홈앤쇼핑, 디자인 제품 전문브랜드 '에이블루'와 파트너십

공동 브랜드 아이템 개발 및 신규 성장모델 창출 협력

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 디자인 제품 전문브랜드 에이블루와 전략적 파트너십 협약을 맺고 공동브랜드 아이템 개발에 나선다고 13일 밝혔다.

이번 협약을 통해 홈앤쇼핑과 에이블루는 공동 브랜드 아이템 개발 및 유통을 통해 마케팅 전략 수립과 신규 성장모델 창출에 적극 협조해 나갈 계획이다.

에이블루는 자세교정의자 '커블체어'를 선보인 후 바른 자세교정 의자로 입소문을 타며 높은 판매량을 보이고 있다. 최근에는 전 국가대표 체조선수 손연재를 신규모델로 발탁함으로써 다양한 온라인·오프라인 캠페인을 전개 중이다.

홈앤쇼핑은 지난 4월부터 에이블루 커블체어를 TV홈쇼핑을 통해 고객들에게 선보이고 있다. 책상 의자에 오래 앉아있는 직장인과 수험생 등 골반과 허리 통증을 겪는 현대인들에게 효과를 줄 수 있는 제품으로 주목받으며, 지난 6개월간 총 15만개 이상을 판매했다.

홈앤쇼핑 관계자는 "이번 파트너십 협약을 통해 기존 판매 중인 커블체어를 비롯해 다양한 마케팅 전략을 수립해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 파트너사 확보와 제휴를 통해 고객 니즈에 부합하는 상품 소싱과 신규 성장모델을 창출해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr