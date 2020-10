"원하는 폰으로 2년 간 2회"… LGU+ '맘대로 폰교체' 출시

월 이용료·교체 수수료 내면 제조사 무관 원하는 폰으로 교체

개통 후 1년 내 가입 가능…비슷한 가격대 S급 중고폰으로

2년 동안 최대 2회까지 제조사 상관 없이 원하는 스마트폰이나 태블릿으로 교체할 수 있는 부가서비스 상품이 출시됐다.

13일 LG유플러스는 글로벌 휴대폰 케어 전문기업 볼트테크코리아와 언제 어디서나 휴대폰을 교체할 수 있는 부가서비스 '맘대로 폰교체'를 오는 16일 출시한다고 밝혔다.

맘대로 폰교체는 제조사 구분 없이 원하는 기기로 2년간 최대 2회까지 기기를 바꿀 수 있다. 개통한 단말기의 출고가에 따라 2490~6490원의 월 이용료를 내고, 서비스 가입 시점 출고가의 12%(최소 5만원)를 교체수수료로 지불하면 된다.

기기 파손 시 렌탈이나 중고 보상 서비스와 다른 점은 원하는 제품을 직접 고를 수 있다는 점이다. 기존에 쓰던 기기와 같거나 출고가가 비슷한 가격대의 새 제품과 유사한 사양의 중고폰(S급)으로 바꿀 수 있다.

스마트폰 외에 태블릿이나 스마트워치 등 세컨드 디바이스도 가입할 수 있다. 출시한 지 1년 이내 모든 자급제폰도 서비스 이용 대상에 포함된다. 다만 폴더블 스마트폰 이용자는 가입 할 수 없다. 고장난 기기도 교체 가능하지만 분실 파손 보험과 중복 가입은 불가능하다.

개통 후 60일 이내에만 가입이 가능한 휴대폰 분실 파손 보험과 달리 맘대로 폰교체는 개통 1년 내에 가입할 수 있다. 서비스 센터를 방문하거나 보험 처리를 위해 서류를 제출하지 않아도 된다. 인공지능(AI) 기반 원격진단을 통해 휴대폰 상태 점검 후 가입하면 원하는 곳으로 방문해 교체해준다.

이종서 LG유플러스 고객유지담당은 "항상 새로운 휴대폰을 쓰길 원하거나 휴대폰 파손이 걱정되는 고객이 맘대로 폰교체 서비스를 이용하면 언제 어디서나 편리하게 휴대폰을 교체해 쓸 수 있다"며 "LG유플러스 고객에게만 제공되는 맘대로 폰교체 서비스를 통해 더 많은 고객이 그동안 경험하지 못한 단말 이용 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr