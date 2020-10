신세계百, 2030 영 골퍼 공략…女골프웨어 편집숍도 '순항'

1~9월 2030 골프웨어 매출 26.9%

[아시아경제 차민영 기자] 신세계백화점의 골프 매출이 고공행진을 이어가고 있다.

13일 신세계백화점에 따르면 지난 9월 골프샵 및 골프웨어 매출은 전년 동기 대비 39.7%, 30.2% 신장했다.

골프웨어 신장세에는 젊은 세대의 구매가 주효했다. 올해 1~9월 골프웨어 매출을 분석해보니 30대 신장률이 21.1%로 가장 높았다. 2030 매출 신장률을 더하면 26.9%로 4050대 신장률인 26.0%보다 0.9%포인트 높다.

신세계백화점은 지난달 여성 골퍼들을 위한 업계 최초 의류 편집숍 '스타일 골프'를 내기도 했다. 현재는 온라인몰인 SSG닷컴에서 만나볼 수 있으며 향후 오프라인 매장까지 확대할 계획이다.

스타일 골프는 트렌디한 캐주얼 골프웨어 중심으로 구성했다. 그간 백화점에서는 만나볼 수 없었던 국내 신진 디자이너 골프 의류 브랜드와 해외 브랜드를 한 곳에 모았다. 대표 브랜드는 프로 골퍼 출신 인플루언서 이수진 대표가 운영하는 ‘고엑스오’, 러블리한 골프웨어로 유명한 ‘제이제인’, 골프와 테니스로부터 영감을 받은 캐주얼 라이프웨어 ‘클로브’, 프렌치 스타일의 섬세한 감성을 더한 ‘마이컬러이즈’ 등이 있다.

가격대도 비교적 합리적이다. 여성 골프 티셔츠는 5만~12만원대, 골프 치마는 7만~12만원대다. 오픈 한 달을 맞은 스타일 골프는 목표 매출을 60% 초과 달성하며 순항하고 있다. 내년에는 남성 라인도 판매할 예정이다.

최문열 신세계백화점 패션담당 상무는 "골프 의류 편집숍을 통해 젊은 골퍼들을 끌어오는 한편 백화점의 문턱을 낮추고 잠재적 VIP를 확보하겠다"며 "골프를 즐기는 연령이 낮아진 만큼 영 고객들을 위한 다양한 마케팅도 선보일 것"이라고 말했다.

