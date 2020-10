감사원, 월성1호기 감사심의 결론못내…내일 재개

[아시아경제 황윤주 기자] 감사원이 12일 '월성 1호기 조기폐쇄 결정' 타당성 감사 보고서 심의를 내일 이어가기로 결정했다.

감사원은 이날 오전 10시부터 최재형 감사원장과 5명의 감사위원이 참석한 가운데 월성 1호기 관련 감사 결과 보고서 의결을 위한 세 번째 감사위원회 회의를 열었다.

최 원장과 감사위원들은 오후 6시 넘어서까지 회의를 했으나 추가 논의가 필요하다고 보고 13일 오전 9시 30분에 회의를 속개하기로 했다. 감사원은 앞서 지난 7일과 8일, 두 차례에 걸쳐 감사 결과를 심의했으나 결론에 이르지 못했다.

이날 회의에서도 감사 결과가 확정되지 않은 가운데 오는 15일 감사원을 상대로 한 국회 법제사법위원회의 국정감사가 예정돼 있어 그 전에 감사 결과가 나올지에 관심이 쏠린다.

국감 전에 월성 1호기 조기폐쇄에 대한 감사원의 최종 입장이 나온다면 이를 둘러싼 여야 간 공방이 치열할 전망이다.

앞서 감사원은 총선 전인 지난 4월 9일 감사위원회에서 결과를 확정하려 했으나 같은 달 10일과 13일에 추가로 회의를 연 끝에 보완 감사를 하기로 하고 조사를 이어 왔다.

감사원 감사는 감사위원회 의결을 통해 그 결과가 확정된다. 감사 보고서는 의결 후 짧게는 하루에서 수일 후 국회 등을 통해 공개된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr