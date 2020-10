노벨경제학상 '폴 밀그럼·로버트 윌슨' 수상…"새 경매형식 고안"(종합)

미국 스탠퍼드대 교수…경매이론 연구

주파수 경매 가능케 해…사회적 혜택↑

[아시아경제 문제원 기자] 올해 노벨경제학상은 미국 스탠퍼드대에서 함께 '경매 이론' 등을 연구해온 폴 밀그럼(72)과 로버트 윌슨(83)이 받았다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 12일(현지시간) 폴 밀그럼과 로버트 윌슨 미 스탠퍼드대 교수를 2020년 노벨경제학상 수상자로 선정했다고 발표했다.

노벨위원회는 이들의 수상 이유에 대해 "경매는 어디에서든 벌어지고, 우리 일상생활에 영향을 준다"며 "밀그럼과 윌슨은 경매이론을 개선했고, 새 경매 형태를 발명해 전세계 매도자와 매수자, 납세자에게 헤택을 줬다"고 설명했다.

두 학자는 경매가 작동 원리와 응찰자들이 특정한 방식으로 행동하는 이유 등을 명확히 했으며 새로운 경매 형식도 고안했다.

이들이 개발한 경매 형식은 라디오 주파수나 천연가스, 전기, 공항에서 특정시간 동안 항공기가 이ㆍ착륙할 수 있는 권리 등 전통적인 방법으로 팔기 어려운 상품·서비스를 판매하는데 활용됐다.

미국은 1994년 이들의 경매이론을 처음 도입해 통신사업자들을 대상으로 무선 주파수 경매를 실시했으며, 이후 다른 나라들도 뒤따라 이 이론을 적용했다.

두 학자가 개발한 새로운 경매 방식을 활용하면 이익 극대화보다는 광범위한 사회적 혜택을 도출할 수 있다.

밀그럼은 스탠포드대 인문대 교수로 경매와 인센티브 이론, 산업경제학, 경제사, 게임이론 등 경제학 여러 분야를 연구했다. 전문 분야를 살려 구글의 기업공개(IPO) 당시 지분 경매 자문 등을 맡았다.

그는 공통의 가치 뿐 아니라 사적인 가치도 응찰자에 따라 다르다는 일반적 이론을 만들어냈다.

윌슨은 스탠포드대 경영대 명예교수로 경매 등 경쟁입찰과 가격결정 계획, 임금 협상 모델 등이 전문 분야다. 석유, 통신, 전력 등 분야에서 경매 모델 개선에 기여한 것으로 평가받는다.

그는 이성적인 응찰자들이 승자의 저주에 대해 우려하기 때문에 추정한 공통의 가치보다 낮은 가격으로 응찰한다는 내용의 연구 내용을 공개한 바 있다.

위원회는 "밀그럼과 윌슨은 이론적 접근을 통해 새로운 경매 방식을 도입했고 구매자와 판매자, 납세자와 이용자, 사회 전체의 최대 이익을 도출하는 데 기여했다"고 설명했다.

노벨상은 다이너마이트를 발명한 스웨덴 발명가 알프레드 노벨이 만들어 1901년부터 수상이 이뤄졌다. 원래 의학, 물리학, 화학, 문학, 평화 등 5개 분야였지만 스웨덴 중앙은행이 1968년 노벨경제학상을 별도로 창설했다.

노벨경제학상도 다른 노벨상과 동급으로 취급되며 심사주체도 스웨덴 왕립과학원으로 화학상ㆍ물리학상과 같다.

수상자는 1000만스웨덴크로나(약 13억원)를 나눠 받는다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr