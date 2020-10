[아시아경제 황윤주 기자] 부산주공은 한국거래소의 조회공시 요구에 "100억원 규모의 사모전환사채 발행을 결정했다"며 "일반공모로 진행할 계획이다"라고 12일 답변했다.

이어 "부산광역시 기장군 장안읍 반룡리일대의 토지 매각을 추진하고 있으며, 공시일 현재 매매계약이 체결된 사항은 없다"고 덧붙였다.

한편, 부산주공은 사모전환사채 발행을 위한 임시 주주총회를 오는 12월 4일 개최한다.

