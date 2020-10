배춧값 안정세 돌입…포기 당 3604원

[세종=아시아경제 김현정 기자] 작황 부진으로 높은 시세를 보이던 배추 가격이 기상 여건 호조와 가을배추 초기 물량 출하로 9월 하순 이후 빠르게 안정세를 보이고 있다.

12일 농림축산식품부에 따르면 10일 기준 포기당 배추의 일별 가격은 3604원, 10월 상순 기준으로는 5662원을 기록했다. 평균 도매가격은 9월 하순 8124원에서 이달 상순 30% 가량 하락한 것이다.

배추 가격의 일별 변화를 살펴보면 추석 연휴 종료 후 첫날인 지난 5일 포기당 7270원에서 지속 하락해 지난 10일을 기준으로는 3604원을 기록중이다.

배추 가격 안정세의 원인은 장마, 태풍 등으로 작황이 부진했던 고랭지 배추의 출하가 마무리 단계에 접어들면서 가을배추 출하가 시작되었기 때문이다.

10월 중순부터 출하돼 11월과 12월 김장철에 성출하되는 가을배추는 생육에 적합한 가을에 전국적으로 재배되고 생산량이 고랭지배추의 3배 이상으로 대폭 증가했다.

올해 가을배추 재배면적은 평년보다 2% 증가했고, 생육 초기 태풍 등으로 작황이 다소 부진했으나 최근 기상 호조로 생육 중기 작황이 빠르게 회복중인 것으로 조사됐다.

농식품부는 앞으로 10월 중순 이후 가을배추 출하량이 증가하면서 전체적인 배추 가격이 하락하고, 가을배추 성출하기인 11월과 12월에는 고랭지 배추의 절반 이하 가격을 형성할 것으로 전망했다.

