중고차 시장 진출 선언한 현대차…쟁점은

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 중고차 사업 진출 의지를 밝히면서 관련업계가 들썩이고 있다. 키를 잡고 있는 정부는 긍정적인 분위기다. 이 때문에 대기업의 중고차 시장 진출과 관련 가격 상승과 독점 등 예상되는 문제에 대한 논의가 함께 이뤄져야 한다는 지적이다.

12일 정치권에 따르면 김동욱 현대차 전무는 지난 8일 열린 국회 산업통상자원중소기업벤처기업위원회 국정감사에 출석해 "신차 구매 소비자의 보호를 위한 차원에서 완성차 업체의 중고차 진입 필요성을 생각해 봐야 한다"고 말했다. 그간 완성차 업체의 중고차 거래 시장 진출 논의는 있었지만 현대차가 공식적으로 진출하겠다는 의사를 밝힌 것은 이번이 처음이다.

중고차 매매업은 한해 시장 규모만 20조원에 달하지만, 지난 2013년 중소기업 적합업종으로 지정되면서 대기업의 신규 진출 및 확장이 제한돼 왔다. 하지만 작년 초 적합업종 지정 기한이 만료됨에 따라 현재는 정부의 결정만 남아있는 상태다.

대기업이 중고차 사업에 진출할 경우 소비자 입장에서는 인증 시스템을 통해 브랜드 가치 상승과 품질을 담보 받을 수 있다. 반면 그만큼 가격이 오를 것이라는 지적도 만만치 않다. 한 자동차 업계 관계자는 "대기업이 중고차 시장에 들어온다면 판매와 매입 인증을 위한 비용이 필연적으로 발생하게 된다"며 "또 브랜드 가치를 지키고 신차 판매 촉진을 위해 중고차 가격을 높이는 '관리'에 나설 수 있다"고 지적했다.

대기업이 우수 차량 독점이 이뤄질 수 있다는 지적도 있다. 이호근 대덕대학교 자동차공학과 교수는 "중고차 물량은 대부분 소비자가 신차를 구매하면서 기존 차량을 판매하면서 생기는 케이스가 많다"며 "완성차 업체 딜러가 신차를 판매하면서 동시에 고객의 차량 매입에 나선다면 우수 차량이 대기업에 몰리는 효과가 날 수 있다"고 설명했다. 실제로 곽태훈 한국자동차매매사업조합연합회장도 국감에서 "대기업인 완성차 업체까지 들어오면 우리는 차를 사 모으지 못해 생존할 수 없다"며 생계형 적합업종 지정을 거듭 요청한 바 있다.

이 때문에 대기업의 중고차 시장 진출과 관련 예상되는 문제점에 대한 논의가 본격적으로 이뤄져야 한다는 목소리도 나온다. 결정권을 가지고 있는 중소벤처기업부는 현재 현대차에 추가 상생방안을 제출하라고 권고한 상태다. 이 교수는 "대기업이 중고차 시장에 진출 한다고 하더라도 기존 사업자의 권익을 지킬 수 있는 방안이 필요하다"며 "대기업 진출 초기 지나친 점유율 확대를 막는 규정 등이 필요해 보인다"고 지적했다.

