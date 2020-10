신동빈 롯데 회장, 국내 기업인 최초 日스가 총리와 회동

11일 오전 한 시간 만남

[아시아경제 차민영 기자] 일본에 머물며 한·일 롯데그룹을 경영 중인 신동빈 롯데그룹 회장이 국내 기업인 최초로 스가 요시히데(菅義偉) 일본 총리와 만남을 가졌다.

12일 일본 언론 등에 따르면 스가 총리는 신동빈 롯데그룹 회장, 화장품 기업 ‘코세’의 고바야시 카즈토시 사장, 편의점 체인 훼미리마트의 사와다 타카시 사장과 지난 11일 오전 11시 22분부터 약 한 시간 동안 도쿄 총리 관저 인근 한 중식당에서 오찬을 함께했다.

지난달 16일 취임한 스가 총리가 한국계 기업인을 만난 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다. 하지만 이날 회동은 일본 유통 관련 기업인과 총리간 만남으로 이뤄진 자리인 만큼 회동 성격상 한국 롯데 관련 얘기는 제한적이었을 것으로 관측됐다.

재계에서는 신 회장이 한일 양국 간 가교 역할을 할 것이라는 기대도 나온다. 신동빈 회장이 아베 신조(安倍晋三) 전 총리와 돈독했던 만큼 아베 총리의 정책 기조를 이어받은 스가 총리와도 비교적 원활하게 소통할 것으로 예상된다.

한편, 지난 8월 중순 일본으로 출국한 신 회장은 일본에서 한·일 양국의 사업을 챙기고 있다.

