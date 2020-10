무안경찰, 불법 촬영 범죄 원천 ‘차단’

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 무안경찰서(서장 김학남)는 지난 4월부터 약 6개월간 총 40회에 걸쳐 무안군청, 교육청과 합동으로 관내 공용상가와 공중화장실 20개소 대상 불법 촬영 카메라 점검을 했다고 12일 밝혔다.

단속은, 디지털 성범죄에 악용 가능한 불법 촬영물을 원천 차단하겠다는 목표 아래 범죄 발생지, 이용 빈도수 등 고려해 점검 장소를 선정해 전파탐지기로 화장실 내부를 우선 탐색 후 렌즈 탐지기로 재점검하는 방식으로 진행됐다.

또한, 화장실 입구에는 불법 촬영 예방 배너를 설치하고, 칸마다 월간 점검표를 부착해 누락 없이 관리하는 등 다양한 방법 통한 점검으로 범죄자의 범행을 단념하게 하고, 이용자에게는 불안 요소가 사전에 제거될 수 있도록 추진했다.

이러한 활동결과 4월 이후 점검 대상 장소에서는 사건 발생이 없었고, 특히 전년 대비 카메라 이용촬영 범죄가 66% 급감하는 성과를 달성했다.

김학남 무안경찰서장은 “앞으로도 불법 촬영 범죄는 반드시 단속된다는 인식이 확산하도록 일회성에 그치지 않고 주기적 점검을 통해 불법 촬영을 원천 차단할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

