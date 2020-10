[종합]"대통령 아들이 현역 정치인인가" 문준용 '페어플레이' 발언 논란

곽상도와 설전 벌인 문준용…"페어플레이 하자" 정치권 시끌

조수진 "문준용이 정치인인가"

[아시아경제 한승곤 기자] 문재인 대통령 아들 문준용 씨가 10일 곽상도 국민의힘 의원에게 "미안하다"고 사과한 가운데 사과 중 언급한 '페어플레이'발언이 정치권에서 논란이 되고 있다. 야당에서는 "대통령 아들이 현역 정치인인가"라는 비판이 나오고 있다.

곽 의원과 문 씨는 지난해부터 문 대통령 딸 다혜 씨 부부의 해외 이주 의혹, 초·중·고 소프트웨어 교재 납품 관련 의혹, 문 대통령의 며느리 사업 지원 대상자 선정 등을 두고 설전을 이어오고 있다.

문 씨는 이날(10일) 곽 의원에게 사과 의사를 밝히면서 자신의 페이스북에 "건국대 이사장은 다른 의원이 국감증인을 신청했던 것"이라며 "잘못 안 부분이 있다. 앞으로도 우리 페어플레이 하자"고 했다.

이를 두고 조수진 국민의힘 의원은 "야당 의원한테 페어플레이를 운운한 것도 우습지만 엉뚱하게 시비 걸어놓고 난데없이 페어플레이 운운하는 것도 우습다"며 현역 정치인이냐며 비판했다.

이어 "대통령 아들 화낸다고 더불어 발끈한 '조국사수부대' 김남국 씨는 해명은 할까?"라고 거듭 지적했다.

앞서 문 씨는 8일 자신의 페이스북에 곽상도 의원이 건국대 이사장을 국정감사장(국감장)에 불러 자신의 시간 강사 평가자료를 요구했다며 "곽상도가 상습적이고 무분별한 권한 남용으로 사람들을 해치고 있다"고 비난했다.

이어 "(곽 의원이 건국대 이사장에게)제 강의 평가를 달라고 했다는데, 한마디로 시간강사가 특혜 아니냐는 소리"라고 했다. 그러면서 "곽상도 나빠요"라고 했다.

그러나 대학 이사장을 국감장에 불러낸 인사는 곽 의원이 아니라 여당 의원이었던 것으로 9일 확인됐다.

지난 7일 국회 교육위원회에서 유자은 건국대 이사장은 교육부 국정감사 증인으로 출석했다. 건국대 법인의 사모펀드 120억원 투자 손실 의혹 등을 묻기 위한 목적이었다. 증인 신청을 한 사람은 더불어민주당의 서동용·김철민 의원이었다.

이에 곽 의원은 자신의 페이스북에 반박 글을 올렸다. 곽 의원은 "건국대 이사장은 민주당 의원의 필요 때문에 증인으로 국감장에 불려 나온 것이다. 이왕 증인으로 출석했기에 문씨 자료도 제출할 것을 요청한 것뿐"이라고 설명했다.

그러면서 "대통령 아들이라고 해서 허무맹랑한 주장으로 야당 국회의원의 명예를 훼손하면 안 된다"고 경고했다.

곽 의원은 "자신을 대단한 사람으로 착각하지 말라"며 "대통령 아들이 아빠 찬스 누리고 사는데 야당 국회의원이 일일이 확인하니 불편한가. 문 대통령 임기가 종료되면 그마저 끝날 것이니 그때까지는 자숙하라"고 했다.

한편 곽 의원과 문씨의 SNS 설전은 지난해부터 이어오고 있다. 작년 1월 곽 의원은 문 대통령 딸 다혜 씨 부부의 해외 이주 의혹을 제기했다. 그 과정에서 다혜 씨 아들의 학적 변동 서류를 제시했다가 개인정보 유출 논란이 일었다.

논란이 불거지자 곽 의원은 "공무원 징계 권한, 문 대통령이 갖고 있다. 상습적이고 무분별한 권한을 행사하는 것도 그만한 권한을 가진 문 대통령만 가능한 일"이라며 "유독 문다혜씨 부부 아들 자료 제출한 공무원만 골라서 징계 먹이는 것이 바로 권한 남용"이라고 했다.

또한 지난해 8월에는 곽 의원이 문씨 전국 초·중·고 소프트웨어 교재 납품과 관련해 "납득 못 할 일이 없는지 확인하겠다"고 하자, 문씨가 "해보시라"고 했다.

지난해 9월에 곽 의원은 "문 대통령 며느리 장모씨가 현 정부 출범 직후 '2017년 메이커운동 활성화 지원 사업' 지원 대상자로 선정됐다"며 '시아버지 찬스' 의혹을 제기했다.

문 씨는 "내 아내는 시아버지 찬스를 쓸 필요가 없는 훌륭한 인재"라고 맞받았다. 또 12월엔 곽 의원이 언론을 통해 "문 대통령 친구가 운영하는 A 갤러리에 문준용씨가 전속 활동 중이며, 문다혜씨도 이 갤러리에 취업하려고 한다"고 하자 문씨가 "오보다. 우리 가족 사생활 캐는 짓 좀 그만해 달라"고 했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr