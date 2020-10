'2020 제네시스 챔피언십' 성료…김태훈 우승

김태훈 선수, 4라운드 최종 합계 6언더파 282타로 우승

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스 브랜드는 지난 8일부터 나흘간 인천 송도 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 열린 ‘2020 제네시스 챔피언십’이 성공적으로 마무리됐다고 11일 밝혔다.

제네시스는 4라운드 최종 합계 6언더파 282타로 우승한 김태훈(35) 선수에게 상금 3억원과 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 제네시스 GV80, 2021 제네시스 인비테이셔널 및 2020 더 CJ컵 앳 섀도우 크릭 출전권을 제공했다.

대회 마지막 라운드에서는 박정민(27) 강남JS병원 소속 선수가 13번홀에서 홀인원을 기록해 G80를 부상으로 받았다.

2020 제네시스 챔피언십은 KPGA 코리안 투어 최고 상금 규모와 더불어, 양용은, 문경준 등 대한민국 남자 골프를 대표하는 주요 선수들이 대거 출전해 기대를 모은 바 있다. 특히 이번 대회는 변별력 향상을 위해 최장 코스 길이 등 난이도 높은 코스로 구성돼 박진감 넘치는 경기를 선사했다.

또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에서 진행되는 만큼 안전한 대회를 위해 노력했다. ▲공식 호텔 내 선수 전용 동선, 공간 제공 ▲경기전 출전 선수 전원 코로나19 검사 지원 ▲모든 공간에 발열 체크, 방역 게이트 운영 ▲매일 클럽하우스 내부 소독 및 선수, 관계자, 미디어 동선 분리 등의 철저한 대응 매뉴얼을 준수했다.

아울러 언택트 갤러리를 위한 볼 궤적 추적 시스템, 4D 리플레이 장비를 활용한 중계 방송에 더해, 대회 전 선수들을 위한 응원 영상을 받아 골프 코스에 설치된 LED로 영상을 전달하는 팬 이벤트 등을 운영했다.

제네시스 관계자는“코로나19 여파로 무관중으로 진행한 이번 대회는 4일 동안 많은 관심을 보여주신 언택트 갤러리 및 선수들의 훌륭한 플레이 덕에 성황리에 마칠 수 있었다”며 “제네시스 브랜드는 앞으로도 한국 남자골프의 발전을 위한 든든한 조력자가 될 것”이라고 말했다.

한편 제네시스는 한국 남자 골프 투어 사상 최초로 투어 포인트 상금 제도인 ‘제네시스 포인트’를 도입했다. 2016년부터 KPGA 코리아투어를 후원했으며, 특히 지난 5월 후원을 2020년부터 2023년까지 연장해 앞으로 4년간 총 16억원 규모의 후원금을 전달한다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr