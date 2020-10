'남북 협력' 꺼낸 김정은, 외교부 "종전선언·보건협력 北호응 기대"

김정은 당 창건 75주년 연설서"북과 남이 다시 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오기를 기원"

외교부 "실질적 진전 위해 조속한 대화 참여" 촉구

[아시아경제 임철영 기자] 10일 새벽 열린 북한 노동당 창건 75주년 열병식에서 김정은 국무위원장의 연설과 관련해 외교부가 종전선언과 동북아방역보건협력체 구상에 대한 북측의 호응을 기대한다면서 조속한 대화 참여를 촉구했다.

11일 외교부는 "이번 북한 당 창건 75주년 열병식 계기에 북한이 환경이 조성되는 대로 남북관계 복원을 기대한다는 입장을 밝힌 점에 주목한다"면서 "문재인 대통령이 지난 9월 제75차 유엔총회 기조연설에서 강조한 종전선언과 동북아방역보건협력체 구상 제안에 대한 북측의 호응을 기대한다"고 전했다.

이어 북한에 조속한 대화 참여를 촉구했다. 외교부는 "남·북·미 정상간 합의한 △판문점 선언 △평양 공동선언 △싱가포르 공동성명 상의 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화체제 구축을 위해 실질적 진전을 만들어 갈 수 있도록 북한이 대화에 조속히 참여할 것을 촉구한다"면서 "외교부는 국제사회와 긴밀한 공조하에 한반도 정세의 안정적 관리 및 대화와 협력을 통한 실질적 진전을 마련하기 위해 계속 노력해 나가겠다"고 덧붙였다.

김정은 위원장은 10일 당 창건 75주년 열병식에서 "하루 빨리 보건 위기가 극복되고 북과 남이 다시 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오기를 기원한다"면서 "사랑하는 남녘 동포들에게도 따듯한 이 마음을 정히 보낸다"고 말했다. 내부적으로는 대북제재와 코로나19, 자연재해로 어려움을 겪는 주민들에게 미안한 마음을 거듭 피력하면서 눈물을 훔치기도 했다.

