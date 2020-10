주호영 “‘재인산성’, 文정권 지키는 방화벽인가…성을 쌓는 자 망하리라”

[아시아경제 전진영 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 11일 한글날 광화문 일대에 설치된 경찰 차벽에 대해 “‘재인산성’이 문재인 정권을 지켜주는 방화벽이 될 수 있겠느냐”라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 페이스북에서 “그렇지 않다는 것을 너무나 잘 알기 때문에 이 정권 사람들은 더욱 더 높이 불통의 성벽을 쌓아 올리고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “정부의 오만과 실정, 폭정에 분노한 사람들의 입을 ‘재인산성’으로 틀어막을 수 있겠느냐”며 “정권에 대한 비판이 두려워 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 이유로 시위 봉쇄에 나섰다는 것을 모든 국민들이 알고 있다”고 밝혔다.

그러면서 ‘성을 쌓는 자는 망하리라’라는 칭기즈칸의 말을 인용하며 “국민들은 이제 다른 방법을 찾아내서 자신의 목소리를 낼 것”이라고 꼬집었다.

주 원내대표는 이어 “대통령은 매주 수석보좌관과 장관들을 앞에 앉혀 놓고 A4 용지에 적어온 글을 읽어 내린다. 이건 부하들에 대한 업무지시지 국민과의 소통이 아니다”라며 “대통령이 청와대 출입기자들 앞에서 국민들을 향해 국정현안에 대해 보고한 적이 언제였나. 기억이 가물가물하다. 국민들은 대통령에 대한 질문을 원천봉쇄 당하고 있다”고 말했다

그는 고위공직자범죄수사처(공수처)에 대해서도 “정권을 보호하기 위한 장벽들이 여기저기 세워지고 있다. 공수처라는 정권의 수사기관도 곧 세워진다고 한다”며 “이런 것들이 2022년 양산 사저로 돌아가는 대통령을 보호하는 장치가 될 수 있겠나”라고 지적했다.

그러면서 “거대한 만리장성이 중국의 왕조들을 지켜주었나. 재인산성이 대통령이 스스로를 유폐하는 장벽이 되지 않기를 바란다”고 강조했다.

