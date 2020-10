골목식당 '덮죽' 유사 프랜차이즈, 결국 메뉴이름 수정하고 배달 중단

[아시아경제 나한아 기자] ‘백종원의 골목 식당’에 출연해 화제가 된 '덮죽'집 사장이 자신이 개발한 음식의 유사음식이 다른 프랜차이즈점에서 팔리고 있다는 소식을 듣고 불편한 심경을 내비친 가운데, 해당 프랜차이즈점 ‘덮죽덮죽’이 메뉴 이름을 수정하고 배달을 중단했다.

11일 배달의민족 등에 따르면 해당 프랜차이즈점은 메뉴 이름을 '골목 저격 덮죽'에서 '소고기시금치덮죽', '소라문어덮죽', '돼지고기청경채덮죽'으로 바꿨다. 또 배달 앱 창에 '지금은 준비 중이에요'라는 문구를 추가해 배달을 잠정 중단했다.

앞서 지난 9일, '덮죽'을 자체 개발한 THE신촌's덮죽 사장은 자신의 인스타그램 게시글을 통해 "뺏어가지 말아 주세요"라는 글을 올렸고, 누리꾼들은 해당 프랜차이즈점을 향해 "도둑", "양심 없다" 라며 비난했다.

해당 프랜차이즈는 '백종원의 골목 식당'에 출연한 덮죽집과는 무관한 업체임에도 불구하고, '골목 저격'이라는 메뉴 이름으로 영업을 시작했다. 또 '시소덮죽', '소문덮죽' 등 포항 덮죽집에서 개발한 메뉴 이름을 그대로 사용해 논란이 일었다.

포항 덮죽집 THE신촌's덮죽 사장은 지난 7월 SBS '백종원의 골목 식당'에 출연하여 새 메뉴 ‘덮죽’을 개발했다. 죽을 덮밥 형태로 만든 것으로 백종원의 극찬을 받아 화제를 모았다.

