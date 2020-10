국민의힘 "종전선언에 핵무기로 답한 김정은…文, 뭐라고 할 텐가"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 북한 열병식에 대해 "종전선언에 대해 핵무기로 답했다"며 문재인 대통령의 입장 표명을 요구했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 11일 논평을 통해 "우리 국민을 총살하고도 단 한마디 직접 사과 없이 김정은(북한 국무위원장)은 총살 책임자를 원수로 승격시키고 기습적으로 신형 전략무기 퍼레이드에 나섰다"며 이같이 말했다.

그는 "신형 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사 탄도유도탄(SLBM), 군사력 행진을 바라보며 미소짓는 김정은의 웃음에선 일말의 죄책감도, 반인륜적 범죄에 대한 사죄도 찾아볼 수 없었다"며 "김정은은 '고맙고, 미안하고, 감사하다'며 눈물까지 보였다. 북한 주민들도 감읍해 함께 눈물을 흘렸다. 그 모습을 바라보는 우리 국민들은 피눈물이 난다"고 강조했다.

김 대변인은 "'빚 많아 월북'이라며 돌아가신 분에 낙인을 찍으면서까지 고수하려 했던 문재인 정부의 종전선언에 김정은은 '핵 전략무기'로 화답했다"며 "김정은이 던진 위험한 주사위, 대한민국 대통령은 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 지적했다.

