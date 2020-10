[아시아경제 이민지 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 타인에게 전파할 위험이 없는 것으로 판단된다고 백악관 주치의가 10일(현지 시간) 밝혔다.

숀 콘리 주치의는 이날 발표한 성명에서 “대통령이 안전하게 격리를 끝낼 수 있는 질병통제예방센터(CDC) 기준을 충족한다는 것에 더해, 오늘 아침 코로나 유전자 검사(PCR) 표본 검사 결과 대통령이 타인에게 전염시킬 위험이 더는 없는 것으로 여겨진다는 발표를 하게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

이어 그는 “바이러스가 활발히 증식한다는 증거가 더는 없다”고 덧붙였다.

다만 일부 매체에 따르면 백악관은 이날 발표가 트럼프 대통령이 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다는 뜻인지에 대해서는 함구한 것으로 전해졌다.

