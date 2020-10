[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 김종철 정의당 신임 당대표의 당선을 축하하며 “민주당을 긴장하게 할 진보적 의제들을 제기해주길 기다리며 열린 마음으로 공유하겠다”고 밝혔다.

이 대표는 지난 10일 자신의 페이스북에 “당선을 축하한다. 고(故) 노회찬 전 대표의 귀한 정치적 자산이 정의당에서 계승되고 꽃 피우길 바란다”며 이같이 말했다. 김 대표는 지난 9일 당선인사에서 “이제 거대양당이 정의당이 내놓는 의제에 대해 자신의 입장을 내놓아야 하는 시대가 올 것”이라며 “양당은 긴장하기 바란다”고 밝혔다.

이 대표는 그러면서 “지금까지 그랬던 것처럼 앞으로도 민주당은 민주주의와 민생복지를 함께 추구하는 파트너로서 정의당을 존중할 것”이라고 덧붙였다.

김 대표는 지난 9일 결선투표에서 원내대표 출신 배진교 후보를 제치고 당 대표에 당선됐다.

