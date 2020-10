김종철 정의당 신임 당대표 “양당 긴장하길 바란다”

[아시아경제 전진영 기자] 김종철 정의당 신임 당대표는 당선인사로 “이제 거대양당이 정의당이 내놓는 의제에 대해 자신의 입장을 내놓아야 하는 시대가 올 것”이라며 “양당은 긴장하기 바란다”고 말했다. 그는 출마의 변에서부터 이른바 ‘민주당 2중대’라는 이름에서 탈피, 진보정당의 색채를 강화하겠다고 밝힌 바 있다.

김 대표는 지난 9일 당선 직후 페이스북에 “지금까지 정의당은 더불어민주당과 국민의힘이라는 거대양당이 만들어놓은 의제에 대해 평가하는 정당처럼 인식됐다”며 “이제 그런 시대는 지나갈 것”이라고 말했다.

그는 “정의당은 진보정당”이라며 “부유세, 무상의료, 무상교육으로 출발한 진보정당 정책으로 불평등과 불공정, 차별과 배제로 어려움을 겪고 있는 수많은 국민 삶을 개선해나가겠다”고 밝혔다.

김 대표는 “정의당은 모든 정당 중에서 가장 국민을 닮은 얼굴을 하고 있다. 우리 정의당이 성장하는 것은 결국 국민이 앞으로 나아가는 것”이라며 “집권에 다가간다는 것은 복지국가가 그만큼 빨리 우리 곁으로 온다는 뜻이다. 당의 성장이 국민 행복의 지름길이라는 믿음과 자부심을 가져주시기 바란다”고 당부했다.

그러면서 “국민 여러분은 미래를 위해 진보정당 정의당이라는 중요한 보험에 들어달라”며 “따뜻한 사랑과 지지라는 보험료를 내주시면 정의당은 복지국가라는 선물로 화답할 것”이라고 덧붙였다.

그는 마지막으로 당대표 출마의 변에서부터 강조했던 의제의 실현을 강조했다. 김 대표는 “돈이 아니라 사람이 중심인 사회, 폐지를 줍지 않으면 살아갈 수 없는 노인이 사라지는 사회, 실질적 성 평등이 구현되고, 청년의 자립이 보장되는 사회, 그리고 태어나는 모든 아이들이 부모의 경제력에 상관없이 인간으로서 존엄하게 살 수 있는 사회를 위해 나아가겠다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr