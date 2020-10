LG전자, 세계 최초 롤러블 TV 이번주 공개

14일~19일 VVIP 고객 초청 행사



[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 세계 최초로 선보인 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R'이 출시 초읽기에 들어갔다.

11일 업계에 따르면 LG전자는 14일부터 19일까지 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 'LG 시그니처 올레드 R' 공개 행사를 진행한다. 앞서 VVIP 고객 대상으로 '롤러블 TV 프라이빗 초청행사' 초청장을 발송했다.

초청장을 받은 고객들은 부여받은 코드를 전용 홈페이지에 입력하면 행사 세부 내용을 확인하고 원하는 일정을 예약해 롤러블 TV를 먼저 만날 수 있다.

LG전자는 프라이빗 초청행사를 통해 사전 판매 후 이달 말 일반 소비자를 대상으로 공식 출시할 예정이다.

LG전자는 이날 롤러블 TV 출시를 알리는 새로운 티저 영상을 유튜브에 공개하기도 했다. 17초 분량의 영상은 'ROLLING SOON(롤링 순), 'LG 시그니처 올레드 R'이라는 짧고 강렬한 메시지를 전달했다.

LG 시그니처 올레드 R은 화면을 말았다 펼치는 세계 첫 롤러블 TV다. 예상 출시가는 9000만원~1억원 초반대로 알려졌다. 고가 제품 특성상 대중적 수요보다 LG 기술의 혁신성과 희소성을 앞세워 국내외 부호들 사이에서 인기를 끌 것으로 관측된다.

LG전자는 지난해 1월 미국에서 열린 가전·IT 전시회 'CES 2019'에서 롤러블 TV를 처음 공개한 이후 미국소비자기술협회(CTA)로부터 2년 연속 최고 혁신상을 받은 바 있다. 국내에서도 '대한민국 기술대상'에서 LG디스플레이가 롤러블 올레드 패널로 최고상인 대통령상을 받는 등 각종 상을 휩쓸었다.

LG전자는 2013년 세계 최초로 올레드 TV를 상용화한 데 이어 월페이퍼, 갤러리, 롤러블 TV 등에 이르는 폼팩터 혁신을 선도하며 올레드 원조 리더십을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

