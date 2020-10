[아시아경제 권재희 기자] 미국이 10일(현지시간) 북한에 대해 완전한 비핵화 달성을 위해 지속적이고 실질적인 협상에 참여할 것을 촉구했다.

주요 외신에 따르면 미 행정부의 고위 관리는 이날 북한이 개최한 노동당 창건 75주년 기념 열병식과 관련해 이처럼 밝혔다.

또 이 관리는 미국은 북한이 자국민의 필요보다 금지된 핵 및 탄도 미사일 프로그램을 우선시하는 것을 보고 실망했다고 말했다.

북한은 현지 시각 10일 새벽 열린 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 미 본토를 겨냥할 수 있는 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 새 무기들을 공개했다.

