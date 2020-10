식약처 "백색 입자 발견 독감 백신 61만5000개 회수"(상보)

"국소작용 외 안전성 우려 낮아"…보고된 이상사례 1건

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처는 한국백신의 인플루엔자(독감) 백신 ‘코박스플루4가PF주’의 4개 제조단위(PC200701, PC200702, PC200801, PC200802) 총 61만 5000개에 대해 해당 제조사가 자진 회수한다고 9일 밝혔다.

식약처는 지난 6일 영덕군 보건소로부터 ‘코박스플루4가PF주(제조번호: PC200701)’ 제품 안에서 백색 입자가 발견됐다는 보고를 받고 긴급 수거해 검사를 실시했다. 또 제조사에 대한 현장 조사, 콜드체인 분석, 전문가 자문, 관련 제품 추가 수거 검사를 실시하고 해당 업체에 자체 조사 결과를 제출토록 했다.

수거?검사에서 백색 입자에 대한 성분 분석 결과 75㎛ 이상 입자는 단백질 99.7%, 실리콘 오일 0.3%로 확인됐다. 식약처는 전문가 자문 결과 백색 입자는 백신의 구성 성분, 용기(주사기) 제조방법 등의 차이로 흡착?응집의 양상이 다를 수 있으며, 유통 중의 물리적 영향 등으로 시간이 경과하면서 입자가 커질 수 있는 것으로 파악했다.

식약처 관계자는 "백색 입자는 항원단백질 응집체로 보이며 주사부위 통증·염증 등 국소작용 외에 안전성 우려가 낮다는 게 전문가들의 의견"이라면서 "백신 중 항원단백질이 응집해 입자를 보이는 경우가 드물지 않게 발생할 수 있다"고 말했다.

식약처는 수거검사, 제조사 현장점검, 전문가 자문 의견 등을 종합할 때 ‘코박스플루4가PF주’의 효과와 안전성에는 문제가 없는 것으로 판단되나 국민 안심차원에서 백색 입자가 확인된 2개 제조단위에 대해 해당 제조사가 자진회수하기로 했다고 설명했다.

코박스플루4가PF주 4개 제조단위에 대한 접종자수를 질병관리청의 예방접종통합관리시스템으로 확인한 결과 9일 오후 3시 기준 1만7812명(국가예방접종 지원사업 대상자 7018명, 일반 유료접종자 1만794명)에게 접종된 것으로 파악됐다. 현재까지 보고된 이상사례는 1건(국소통증)이 있었다.

식약처는 질병관리청과 협조해 해당 제조단위가 공급된 의료기관 등에 신속히 회수 관련 정보를 알리고, 의료기관을 대상으로 해당 제품의 사용을 중단할 것과 업체의 회수에 적극 협조해줄 것을 당부했다.

식약처 관계자는 "접종 시 인플루엔자 백신 사용 전에 충분하게 흔들어 사용하고 육안으로 변색이나 침전 등이 있을 경우에는 사용하지 않도록 유의해야 한다"면서 "이번 백색 입자와 관련성 있는 시험항목에 대해 국가출하승인 단계에서 검증을 강화하는 등 개선방안을 마련하고 이와 같은 사항이 생기지 않도록 노력하겠다"고 말했다.

