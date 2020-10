[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 8일 밤 11시 7분께 불이 난 울산 남구 신정동 주상복합아파트 아르누보 입주민들이 지인, 친구들과 전화를 하며 울음을 터뜨리고 있다. 주철인 기자 lx906

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr