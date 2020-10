거제시보건소 인플루엔자 무료 예방접종 재개

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시 보건소는 9월 22일에 공급중단 조치된 상온노출 백신을 전량 수거해 안전한 백신을 공급하기 위해 잠정 중단되었던 인플루엔자 접종을 13일부터 차례로 재개할 예정이라고 9일 밝혔다.

대상은 만 13~18세는 13일부터 위탁의료기관에서 접종할 수 있으며 19일부터 만 70세 이상, 26일부터 만 62세 이상 접종 가능하다.

시민 중 만 19~64세인 중증 장애인, 의료급여 1~2종, 국가유공자 본인 및 배우자 및 사회복지시설, 요양시설, 어린이집, 유치원종사자는 11월 2일부터 백신 소진 시까지 신분증 및 증빙 서류를 지참해 보건소에서 무료로 접종을 받을 수 있다.

정기만 거제시보건소장은 “올해 시는 인플루엔자와 코로나19가 동시에 유행하는 ‘트윈데믹’을 예방하기 위해 무료 인플루엔자 예방접종 대상자를 취약계층 돌봄 시설 종사자까지 확대해 시행한다”며 “독감예방접종 참여와 일상생활 방역수칙 실천에 적극적 참여”를 당부했다.

인플루엔자 무료 예방접종에 대한 문의는 거제시보건소 예방접종실로, 지정 의료기관 현황은 시 보건소 홈페이지 및 예방접종 도우미 사이트를 통해 확인할 수 있다.

