정세균 "한글에 미래 담겨…문화·경제·방역 선도국가로"

[아시아경제 부애리 기자] 정세균 국무총리는 574돌 한글날인 9일 "한글에는 대한민국이 지향해야 할 미래가 담겨있다"면서 "선도국가, 대한민국의 꿈"이라고 강조했다.

정 총리는 이날 경복궁 수정전에서 열린 기념식 축사에서 "'한글'이라는 이름에는 으뜸가는 글, 큰 글이라는 뜻이 담겨있다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "대한민국은 문화와 경제,방역에 이르기까지 세계를 선도하는 국가로 나아가고 있다. 고맙고 자랑스럽다"고 말했다.

그러면서 "방탄소년단과 영화 기생충의 성취는 우리가 이미 문화 선도국이라는 것을 상징적으로 말해준다. 두 사례의 공통점은 한글의 세계화와 연결돼 있다는 것"이라고 밝혔다.

정초리는 이어 "폭풍적으로 성장하는 한류문화의 밑바탕에는 한글이 있다. 한글은 그 어느 문자보다 매력적이고 디지털 시대에 가장 경쟁력 있는 언어"라며 "이제 한글이라는 돛을 높이 달고 미래로 나아갈 때"라고 목소리를 높였다.

정 총리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 관련 "위기를 기회로 만드는 역사가 바로 대한민국의 역사였다"며 "갑작스런 고통이 세계를 두려움과 혼란의 소용돌이로 밀어내고 있지만 반드시 극복할 것"이라고 강조했다.

정 총리는 "이런 때일수록 세종대왕의 애민정신을 되새겨 우리 말과 글로 서로를 보듬고 안아주기를 기대한다"고 덧붙였다.

정 총리는 "대중에 대한 영향력이 클수록 말과 글에 대한 책임도 크다"며 "한글날을 맞아 공직자, 정치권, 언론, 각계 지도층이 각별하게 마음에 새겨야 할 말씀이라고 생각한다"고 언급해 눈길을 끌었다.

정 총리는 주시경 선생이 '말과 글이 거칠면 그 나라 사람의 뜻과 일이 다 거칠어지고, 말과 글이 다스려지면 그 나라 사람의 뜻과 일도 다스려진다'고 말한 것을 예로 들며 공직자의 기강을 당부했다.

그러면서 "훈민정음은 애민정신의 결정체이자 최고의 정치학 교과서"라며 "양반과 권력층이 아닌 힘없고 소외된 백성들을 위한 소통의 도구"라고 평가하기도 했다.

정 총리는 또 "젊은 세대의 신조어에 대한 우려도 있지만, 그 또한 시대를 반영하는 독특하고 창의적인 상징"이라며 "젊은 세대의 회복력과 자체 치유력을 믿기에 과도하게 우려하기보다는 긍정적으로 볼 필요가 있다"고 했다.

