코로나19 어제 54명 신규확진…이틀째 두 자릿수(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 중앙방역대책본부는 9일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자는 54명 늘었다고 밝혔다.

전날(69명)에 이어 이틀 연속 두 자릿수를 유지했다.

그러나 추석 연휴 때 함께 모여 벌초나 식사 등을 하면서 일가족이 집단감염된 사례가 하나둘 나오고 있는 데다 이날부터 한글날 사흘 연휴가 시작돼 코로나19 방역에 새로운 변수가 되고 있다.

방역당국은 이번 연휴 전국적인 인구 이동 속에 사람 간 접촉이 늘어나면서 코로나19가 확산할 가능성이 높다면서 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 54명 늘어 누적 2만4476명이라고 밝혔다.

이틀째 100명 아래이자 지난달 29일(38명) 이후 열흘 만에 가장 낮은 수치다.

최근 국내 일일 신규 확진자는 100명 안팎을 오르내리고 있다.

이날 신규 확진자 54명 가운데 지역발생이 38명, 해외유입이 16명이다.

지역사회에서 감염된 것으로 추정되는 지역발생 확진자는 전날(60명)과 비교하면 22명 줄어 50명 아래를 유지했다. 50명 미만은 '사회적 거리두기' 1단계에 해당하는 수치다.

확진자가 나온 지역은 서울 17명, 경기 9명 등 수도권이 26명이다. 수도권 외 지역은 최근 집단발병 사례가 잇따르고 있는 부산과 대전이 각 5명이고 충북·전남이 각 1명이다.

