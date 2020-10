블룸버그 시장 예상치보다 많지만, 전주보다는 감소

연속 실업수당 청구건수 1100만건으로 예상치 하회

[아시아경제 나주석 기자] 미국 노동부는 8일(현지시간) 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 84만건으로 집계됐다고 밝혔다.

2주 연속 감소세로 전주 84만9000건 보다 9000건 감소했다. 지난주 신규 실업수당청구 건수는 블룸버그통신이 전문가를 대상으로한 시장 전망치(82만건)를 다소 웃돌았다. 미국 노동부는 전주 실업수당 청구건수를 83만7000건으로 발표했지만 이날 84만9000건으로 상향조정했다.

연속 실업수당 청구건수는 1100만건으로 집계됐다. 이는 시장 예상치 1140만건보다 적은 수준이다.

나주석 기자