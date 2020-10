한샘몰 대표 세라믹식탁 '도노' 후속 제품 출시

1.2㎝ 두께 통세라믹 상판 사용 우수한 내구성, 내열성 갖춰

[아시아경제 김종화 기자]최근 위생에 대한 관심 증가로 오염에 강한 세라믹 식탁의 인기가 높아지고 있다. 한샘의 세라믹식탁 '도노'는 지난 4월 첫 출시 이후 지금까지 누적 2000세트 이상 판매된 '한샘몰' 인기 제품이다.

종합 홈인테리어 전문기업 ㈜한샘은 도노 세라믹식탁의 인기에 힘입어 자사 온라인 한샘몰에서 '도노 스칸디'를 신규 출시, 오는 19일까지 사전예약 판매 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

세라믹은 100% 천연광물인 점토, 석영 등의 원료를 고밀도로 압축한 다음 1200~1400℃ 사이의 고온에서 구워 만든 친환경 소재다. 내구성과 내열성이 높아 최근에는 식탁의 상판으로도 많이 사용된다. 수분 흡수율이 낮아 세균번식이나 음식물로 인한 변색도 쉽게 일어 나지 않고 간단한 물청소로도 관리가 가능해 새 것처럼 오래 사용할 수 있다.

한샘 도노 세라믹식탁은 세라믹 상판과 원목 다릿발의 조화로 어느 인테리어에도 잘 어울리는 내추럴한 디자인이 특징이다. 1.2㎝ 두께의 통세라믹 상판을 사용하고 모서리를 안전하게 곡선으로 처리했다. 우수한 품질 대비 합리적인 가격으로 많은 고객의 사랑을 받았다.

이번에 신규 출시된 도노 스칸디 세트는 △마블카라카타골드 △쉘베이지 △그리지오마블 3가지의 세라믹상판 색상과 원목의자 2종 중 선택 조합 가능한 것이 특징이다.

출시를 기념해 한샘은 오는 19일까지 도노 스칸디 세라믹식탁의 사전구매 예약 이벤트를 진행한다. 사전예약 기간동안 도노 스칸디 세트를 구매하면 최대 28% 할인하고 한샘 도마를 증정한다. 또 구매 후 포토상품평을 작성하면 백화점 상품권 1만원권을 받을 수 있다.

사전예약 기간에 의자가 포함된 '도노 세라믹 스칸디 4인 식탁세트'는 28% 할인된 69만 9000원에 구매 가능하다. 상품을 주문하면 오는 20일부터 순차적으로 해피콜이 진행되고 23일 이후부터 제품 배송이 시작된다.

한샘 관계자는 "한샘 도노 세라믹식탁은 대량생산 설비를 갖춘 협력 업체를 통해 고품질이지만 합리적인 가격으로 출시할 수 있었다"며 "세라믹 식탁 구매를 고민하고 있다면 한샘몰에서 도노 세라믹식탁 사전예약 이벤트를 통해 다양한 혜택을 받아 보길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr