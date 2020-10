콘진원, 하노이에 '베트남 비즈니스센터' 개소…"신한류 거점"

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 신남방 지역의 한류 콘텐츠 진출과 교류를 지원하기 위해 '콘진원 베트남 비즈니스센터'를 개소했다고 8일 밝혔다.

베트남 하노이에서 열린 개소식에는 박노완 주베트남 한국대사, 따 꽝 동 베트남 문화체육관광부 차관, 석진영 주베트남 한국문화원 원장, 윤상호 베트남 한인회장, 김한용 주베트남 상공인연합회 회장 등이 참석했다.

개소식에서는 현지 언론을 대상으로 비즈니스센터 개소 배경과 신남방정책 및 신한류를 통한 양국 협력 비전 등을 소개하고, 방송·게임·애니메이션·캐릭터 등 다양한 분야 교류 협력을 위한 콘진원과 현지 주요 기관들과의 업무협약 체결식이 이뤄졌다.

문체부는 베트남 비즈니스센터를 통해 주베트남 한국문화원 등 현지 관계 기관들과 함께 연관 산업 동반성장 등 문화·콘텐츠 교류 협력을 강화할 계획이라고 밝혔다.

김영준 콘진원장은 "이번 베트남 비즈니스센터 개소로 신남방정책 핵심국가인 베트남과 콘텐츠를 통한 상호협력을 더욱 강화해 나가겠다"며 "앞으로도 콘진원은 해외비즈니스센터를 거점으로 전 세계에 신한류 확산을 이끌어 연관산업과 동반성장할 수 있도록 앞장서겠다"고 강조했다.

