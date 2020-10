절기상 한로(寒露)이자 완연한 가을 날씨를 보인 8일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 도심 위로 파란 가을 하늘이 펼쳐져 있다./김현민 기자 kimhyun81@

