국회, 삼성전자 임원 기자 행세에 “조사착수…필요시 법적 조치”

류호정 의원 "삼성전자 부사장 증인신청하자 간부가 기자출입증으로 매일 의원실 찾아"

김영춘 사무총장 "사실관계 조사 착수…필요시 법적조치"

[아시아경제 전진영 기자] 김영춘 국회 사무총장이 삼성전자 임원이 국회 출입기자증 발급제도를 악용, 국회를 마음대로 드나든 것에 대해 “사실관계 조사에 착수했다”며 향후 진상규명에 따라 법적 조치도 불사하겠다는 입장을 밝혔다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 류호정 정의당 의원은 전날 기자회견을 통해 삼성전자의 기술 탈취 의혹과 관련해 부사장을 증인으로 신청한 이후 한 삼성전자 임원이 국회 출입기자 출입증을 이용해 매일같이 의원실을 드나들었다고 폭로했다.

김 사무총장은 8일 입장문을 내고 “이번 사건에 대해 강력한 유감을 표한다”며 이같이 말했다.

그는 “해당 기업에서도 이번 사건 진상규명에 책임있는 태도를 보여줘야 한다”며 “향후 진상규명에 따라 필요한 경우 법적인 조치도 취할 수 있음을 밝힌다”고 강조했다.

이어 “이번 사건과 관련된 해당 언론사 소속기자에 대한 출입기자증 효력을 정지했다”며 “재발 방지를 위해 언론과 전문가 의견을 수렴해 합리적인 제도개선 방안도 마련하겠다”고 덧붙였다.

이날 입장문을 대독한 이복우 국회사무처 공보기획관은 기자들과 만나 “삼성전자에 재직여부 등 필요한 자료를 요청하는 공문을 보낼 예정”이라며 “아직까지 국회 측에 삼성전자가 사과를 표명한 적은 없다”고 말했다.

정의당은 이날 “삼성전자가 국회를 우롱했다”며 사무총장실을 방문, 대책마련을 촉구하는 항의서한을 전달했다.

