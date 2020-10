창원대 이현주 학생, 제1회 KT CS 유니벤처 경진대회 대상

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대학교는 우수 예비 창업가를 발굴하기 위해 개최된 ‘제1회 KT CS 유니벤처 경진대회’에서 이현주 학생(문화융합기술 협동과정 석사과정)이 대상의 영예를 차지했다고 8일 밝혔다.

국내 최대 고객서비스를 주력사업으로 하는 KT 그룹사인 KT CS가 주최하고, 대전경제통상진흥원이 함께 한 이번 경진대회는 우수한 청년 사업 아이디어를 선정해 벤처기업으로 육성하기 위해 처음으로 개최됐다.

본선은 코로나19로 인해 온라인으로 진행됐으며, 본선에 오른 총 12개 팀이 사업설명회 방식으로 진행된 심사에서 치열한 경연을 펼쳤다.

심사 결과 퀵즈팀(창원대학교 이현주 학생 등 2명)이 ‘소상공인 지원 마케팅 플랫폼’ 아이디어를 발표해 대상을 거머쥐었다. 대상팀은 KT CS 예비 사내벤처화를 통해 6개월 간 최대 1억원의 창업 자금 등 인큐베이팅 지원을 받게 된다.

창원대 문화테크노학과 유지연 학과장은 “코로나19로 예전보다 취업문이 더욱 좁아진 상황에서 참신한 아이디어로 창업 기회의 발판을 마련한 이번 수상은 학생들의 새로운 도전에 본보기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

