키움증권, 최대 30만원 현금지급 '키움으로 해외주식 옮기기' 이벤트 실시

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 오는 12월 31일까지 최대 30만원의 현금을 지급하는 해외주식 타사대체입고 이벤트 '키움으로 해외주식 옮기기'를 시행한다고 8일 밝혔다.

이벤트를 신청한 고객을 대상으로 해외주식 순입고금액 구간별 입고혜택과 해외주식 거래조건 충족에 따른 거래혜택을 현금으로 최대 30만원 지급한다.

해외주식 1000만원 이상 순입고 시 1만원부터 1억 이상 순입고 시 최대 15만원을 지급하고, 이벤트 기간 동안 입고한 고객의 해외주식 거래금액이 1000만원 이상인 경우 입고 지급금액의 2배를 준다. 이벤트 기간 내에 1억 이상 해외주식 순입고 하고 1000만원 이상 해외주식을 거래하는 경우에 최대 30만원의 현금을 받을 수 있다.

이외에도 키움증권은 해외주식 거래 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 진행하고 있다. ▲해외주식 온라인 거래 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트 ▲비대면계좌 미국주식 신규고객, 3개월 휴면고객 대상으로 거래 지원금 40달러를 주는 ‘40달러드림’ 이벤트 ▲총 상금 2200만원의 해외주식 상시 실전투자대회를 진행 중이다.

