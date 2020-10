롯데멤버스, '엘포인트 프리미엄 체험단' 모집

참가비 3000원 내면 구매금액 3% 적립

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데멤버스가 롯데 주요 유통점에서 구매금액 3%를 엘포인트로 적립해주는 ‘엘포인트 프리미엄 체험단'을 선착순 모집한다고 8일 밝혔다.

엘포인트 프리미엄은 참가비 3000원만 내면 다음달 15일까지 약 40일 간 백화점, 마트, 슈퍼, 온(ON), 홈쇼핑, 면세점, 하이마트, 롭스, 세븐일레븐, 시네마 등 10개 롯데 유통채널에서 온?오프라인 구매 시 결제금액 3%(최대 3만포인트)를 엘포인트로 적립 받을 수 있는 체험단 이벤트다.

모집 인원은 총 3000명이며, 참가비는 카드나 엘포인트로 납부 가능하다.

엘포인트 프리미엄 적립은 기존의 가맹점별 구매 리워드나 카드사 이벤트 적립 등과 별개로 추가 제공되는 혜택이다. 구매 금액대별로 적립률이 달라지거나 단일 채널에 국한되는 타 유료 멤버십과 달리 전국 롯데 주요 유통점 어디서나 온?오프라인 쇼핑 시 적립률 3%가 동일하게 적용된다.

