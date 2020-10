美 신종 고문법은 '아기상어'? 감옥서 '뚜루루뚜루' 무한반복 재생

수갑 채우고 서 있게한 뒤 '아기상어' 반복 재생

검사 "범행 잔혹하고 비인간적…과도한 스트레스 줘"

[아시아경제 김봉주 기자] 미국에서 교도관들이 수감자들에게 동요 '아기 상어'를 억지로 듣게 한 혐의로 기소됐다.

6일(현지 시각) 뉴욕타임스는 오클라호마 카운티 지방법원을 인용해 오클라호마 교도소의 전직 교도관 2명과 감독관이 동요 '아기 상어'를 반복적으로 듣게 한 혐의(수감자 학대 및 학대 공모)로 기소됐다고 보도했다.

보도에 따르면 교도관 크리스티안 마일스(21)와 그레고리 버틀러(21)는 지난해 11~12월 수감자 5명을 면회실로 데려간 뒤 벽에 수갑을 채워 서 있게한 뒤 2시간 동안 '아기 상어'를 반복 재생했다.

전 교도소 감독관 크리스토퍼 헨더쇼트(50)는 교도관들을 제대로 감독하고 징계하지 못했다는 이유로 기소됐다.

법원에 따르면 피해를 입은 수감자 가운데 최소 2명이 수면 장애를 겪은 것으로 조사됐다. 교도관들은 새벽 2~3시에도 죄수들을 끌고가 '아기 상어'를 들려준 것으로 전해졌다.

검사는 교도관들이 고의적으로 부당한 처벌을 했다며 "범행이 잔혹하고 비인간적이다. 이미 벽에 수갑을 채우고 서 있게 한 것만으로 고통받았을 수감자들에게 과도한 감정적 스트레스가 가해졌다"라고 평가했다.

검사는 이어 "이들 범행에 적용할 중범죄 법령을 찾지 못해 경범죄로 기소한 것이 안타깝다"고 말했다. 범행을 자행한 두 교도관은 내사가 시작되자 사임했고, 핸더쇼트 교도소장은 은퇴했다.

한편 '아기 상어'는 한국의 스마트스터디가 2년 전 유튜브에 공개한 뒤 전 세계적인 인기를 끌었다. 현재까지 67억회 넘게 조회된 '아기상어' 영상이 있을 정도다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr