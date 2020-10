임성훈 대구은행장 취임…"신바람나는 DGB의 선봉장 되겠다"

[아시아경제 김민영 기자] 임성훈 DGB대구은행장이 7일 취임했다.

이날 대구은행은 대구 수성구 본점에서 53주년 창립기념식과 함께 행장 이·취임식을 개최했다.

대구 중앙고와 영남대 경영학과를 졸업한 임 행장은 대구은행에서 경영기획본부장, 공공금융본부장 등을 거쳤다. 지난해부터 19개월 간 이어진 최고경영자(CEO) 육성 프로그램을 통해 행장으로 선정됐다. 제13대 대구은행장이다.

임 행장은 취임 일성으로 새로운 경영 슬로건을 내세웠다. 그는 ‘고객을 부자로 만드는 1등 조력은행’을, 경영철학으로는 ‘A.B.L.E(에이블)’을 선보였다. ‘A.B.L.E’은 다각적 소통주의(All together), 철저한 성과주의(Best performance), 냉정한 합리주의(Logical decision), 따뜻한 인본주의(Emotional management)의 줄임말이다.

임 행장은 취임식에서 “은행경영의 기본 원칙 3가지인 냉정한 합리성·철저한 성과주의·직원중심적 사고를 바탕으로 신바람나는 DGB의 선봉장이 되겠다”며 “임기 중 중점적으로 개인, 기업, 공공금융 조화의 기본체력 강화, 자산 질적 개선과 지역별 차별화 등을 추진하겠다”고 말했다.

그는 이어 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대 지역민의 생명을 지키고 안전을 보호하는 의료진과 같이 대구은행은 코로나19를 극복하는 지역경제의 핏줄이 되겠다”며 “창립 반세기 지역 대표기업을 넘어 글로벌 100년 은행으로 도약하는 2020년에 새로운 행장으로 취임해 위기를 기회로 극복하는 역사를 쓰겠다”고 밝혔다.

