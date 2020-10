[2020국감]조세硏 원장 "논란 보고서, 지역화폐에 대해 부정적이지 않았다"

국감 참고인 출석…"가장 중요한 결론은 편중된 혜택 고루 나누자는 것"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 김유찬 한국조세재정연구원장이 지역화폐의 역효과에 대해 지적한 연구원의 보고서와 관련해 지역화폐 자체가 부정적이라고 결론 낸 것은 아니라는 취지의 발언을 했다.

7일 정부세종청사에서 진행된 국회 기획재정위원회의 기획재정부 국정감사에 참고인으로 출석한 김 원장은 고용진 더불어민주당 의원이 "조세연 보고서는 지역화폐에 대해 부정적"고 지적하자, "부정적이었다고 생각하지 않는다. 모든 지자체가 이를 도입하면 효과가 상쇄되는 측면이 있다는 내용이었다"고 말했다.

지난달 조세재정연구원은 지난달 조세재정브리프에 실린 '지역화폐의 도입이 지역경제에 미친 영향' 보고서를 통해 특정 지역에서만 쓸 수 있는 지역화폐는 다양한 손실과 비용을 초래하는 역효과를 낸다고 지적한 바 있다. 이에 지역화폐를 적극적을 도입하고 그 긍정적 효과에 대해 주장해온 이재명 경기도지사는 해당 보고서를 두고 "청산해야 할 적폐"라며 강하게 비판하기도 했다.

김 원장은 관련 보고서에 대해 "실증분석에 따르면 중요한 업종에는 매출 증대 효과가 있었지만, 여타 업종에는 통계적으로 유의한 효과가 나타나지 않았다"며 "제도적 보완을 통해 다양한 소상공인 업종에 혜택이 고루 갈 수 있게 제도를 개편해야 한다는 게 시사점"이라고 강조했다. 또한 ""사중손실(경쟁시장에서 가격이나 세금 개입에 따라 어느 쪽에도 돌아가지않고 사라진 잉여)이나 비용 발생 등 경제학적 용어를 사용해 부수적으로 부정적인 의견을 서술한 것은 사실"이라며 "표현이 약간 강하게 나간 측면은 분명히 있을 수 있다고 생각한다"고 말했다.

김 원장은 "가장 중요한 결론은 업종별로 편중된 혜택을 고르게 나누자는 것"이라며 "대안으로 온누리상품권 활용을 제시했지만 충분하다고는 생각하지 않는다. 같이 협조해 찾아봐야 하는 사안"이라고 역설했다.

새로운 의견이나 지적을 반영해 지역화폐와 관련된 최종 보고서를 내는 것에 대해서도 검토중이라고 밝혔다. 그는 ""지역화폐 관련 최종 보고서는 해당 사안이 사회적으로 많은 시선을 끌었고 새로운 의견이나 지적이 있어 최종적인 단계에서 한 번 더 고려하자는 차원에서 이런 내용을 반영할 수 있는지 보고 있다"고 설명했다.

우원식 더불어민주당 의원이 "국책연구기관이 이런 시각으로 보는 것은 몹시 온당치 않다"고 지적한 데 대해서는 "지역화폐의 여러 측면을 모두 고려해 연구 결과를 내기는 어렵다. 이렇게 된다면 연구자들이 중압감 때문에 제대로 된 연구를 전혀 할 수 없다"고 반박하기도 했다. 그는 이어 "개별 연구자들은 논리적 일관성을 갖고 연구 결과를 제공하면, 정책을 하는 이들이 이를 활용하면 된다"이라며 "저희가 기여한 건 부분이 있으니 이를 고려해주시면 되는 것"이라고 덧붙였다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr