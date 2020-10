대한상의, 한미 관계 기여 공로 '2020 밴 플리트 상' 수상

상의 경제단체 최초

참전용사협회·BTS 공동 수여

[아시아경제 이동우 기자] 대한상공회의소는 8일 코리아소사이어티가 주최하는 '버추얼 갈라' 시상식에서 한·미 관계 강화에 기여한 공로를 인정받아 밴 플리트 상을 수상했다고 밝혔다. 경제단체가 이 상을 받는 것은 대한상의가 최초다.

밴 플리트 상은 한·미 친선 비영리재단인 코리아 소사이어티가 1992년부터 한·미 상호이해와 우호증진에 노력한 개인이나 단체에 수여하는 상이다. 이 상의 이름을 딴 제임스 밴 플리트 장군은 한국전쟁 당시 미 제8군 사령관으로 참전했고, 전쟁 후에도 한·미관계 증진에 공헌한 인물이다.

올해는 대한상의와 함께 한국전쟁 미군 참전용사 협회, 방탄소년단이 공동 수상했다. 박용만 대한상의 회장은 2014년 수상한 이래 개인과 기관장 자격으로 2차례 수상하는 최초의 사례로 기록됐다.

박 회장은 수상소감에서 “한·미동맹을 말할 때 늘 한국전쟁이 전부인 것처럼 말하지만 사실은 그 이상”이라며 “한국과 미국은 우리 삶의 곳곳에서 이웃으로서 함께 살고 추억을 나눴다”고 말했다.

그러면서 “한·미간 관계와 우정은 몇몇 역사적 사건들로만 이뤄진 것이 아니다”며 “한국과 미국의 연대, 연결은 군인뿐만 아니라 시민, 기업가, 기업 사이에도 존재하며, 양국은 여러 문제와 장벽을 함께 극복하면서 쌓은 확고한 신뢰를 바탕으로 더욱 가까워졌다”고 덧붙였다.

박 회장은 대내외적으로 어려운 상황을 극복하기 위한 양국의 동참을 강조하기도 했다. 그는 “한반도를 둘러싼 지정학적 상황과 글로벌 통상환경이 지금만큼 어려운 적이 없었고, 이는 어떤 개인이나 한 국가만으로는 해결하기 어렵다”며 “지금 어려운 상황을 극복하려는 도전에 모두 동참해주길 바란다”고 요청했다.

이번 시상식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 수상기관, 수여자, 사회자 등 모든 참가자가 개별 녹화를 사전에 진행한 것으로 알려졌다. 문재인 대통령의 기조연설을 비롯해 행사 사회를 맡은 주주 장 ABC 나이트라인 앵커, 특별연설자로 초대받은 해리 해리스 주한미국대사, 유미 호건 매릴랜드주지사 영부인, 김우주 고려대 감염내과 교수 모두 사전에 녹화한 영상을 당일 공개하는 방식으로 진행됐다.

