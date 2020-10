[아시아경제 구은모 기자] 영진약품 영진약품 003520 | 코스피 증권정보 현재가 8,600 전일대비 380 등락률 +4.62% 거래량 6,830,840 전일가 8,220 2020.10.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 바이러스가 사람 피부에서 9시간이나 생존 독감의 5배다!!영진약품, 외국인 2만 1516주 순매수… 주가 0.12%영진약품, 커뮤니티 활발... 주가 0.25%. close 은 일본 업체(MYLAN SEIYAKU LTD)와 122억4087만원 규모의 세파계 항생제 완제의약품 공급계약을 체결했다고 7일 공시했다. 회사 측은 “이번 계약은 신규계약이 아니며, 2014년 10월 10일로 체결된 기존예약에 대해 계약기간을 3년으로 하는 변경계약”이라고 설명했다. 계약기간은 오는 10일부터 2023년 10월9일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr