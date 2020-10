미래에셋대우, 글로벌 투자 파워 패키지 이벤트 실시

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋대우는 '국내든 해외든, 글로벌 투자 파워 패키지 프로모션'을 12월말까지 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 국내, 해외주식 투자에 도움이 될 수 있는 3가지 패키지를 묶어 거래수수료 우대, 리워드, 서비스 혜택으로 구성했다.

먼저 온라인 거래수수료 패키지는 최초 신규 고객과 주식 휴면 고객이 다이렉트 비대면 계좌를 개설 할 시 국내주식 수수료는 평생 우대(2020년말까지 한시적 무료, 이후 0.0040305%만 고객 부담), 해외주식은 기존 수수료율보다 72% 할인된 0.07%로 제공한다. 단, 국내주식 평생 우대 혜택은 2021년말까지 100만원 이상 주식거래 조건, 해외주식 수수료는 2021년 6월말까지 미국, 중국, 홍콩, 일본 국가 온라인 거래 시 혜택이 적용된다.

리워드 패키지는 최초 신규 고객이 해외주식 거래를 경험해 볼 수 있는 달러 지급 이벤트로 처음 계좌개설 시 10달러가 지급되며 해당 계좌로 해외주식을 1주라도 거래 할 시 40달러가 추가로 지급된다.

또한 최초 신규 고객과 휴면 고객이 현금을 입금 및 조건 충족 시 모바일 신세계 상품권을 최대 3만원 선착순으로 제공하며 타사에서 주식 이관 및 조건 충족 시 최대 500만원의 현금을 지급한다.

이외에도 주식 거래 고객 중 테슬라 자동차, 노트북, 온누리상품권 등의 경품을 추첨 지급하며(총1316명), 해외주식 거래 고객은 당첨 확률이 2배 높은 것이 특징이다.

서비스 패키지는 해외주식을 1주만 거래해도 익월에 미국과 일본의 주식 종목 시세를 홈트레이딩시스템(HTS)이나 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 실시간으로 무료 조회할 수 있으며 이를 통해 지연 시세 조회의 불편함을 해소할 수 있다. (별도 신청 필요, 2020년 연말까지 서비스 제공)

이벤트 관련 자세한 사항 및 세부 조건은 미래에셋대우 홈페이지에서 확인 가능하다.

