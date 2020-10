충청권 5개 공공기관 뭉쳤다…국민체감 혁신 '다함께소통단' 구성

[아시아경제 김보경 기자] 한국고용정보원, 한국중부발전 등 충청지역 5개 공공기관이 혁신 성과를 창출하기 위해 뭉쳤다.

정보통신산업진흥원, 한국가스안전공사, 한국고용정보원, 한국소비자원, 한국중부발전은 7일 공공기관 혁신협의체인 '다함께소통단' 운영 협의를 위한 비대면 공동서명식을 진행했다.

다함께소통단은 공공기관 혁신 정책을 이행하고 지역사회와 국민이 체감하는 혁신 성과를 창출하기 위해 충청지역 소재 5개 공공기관이 모여 지난 6월부터 구성을 논의해 온 네트워크다.

이번 협의를 통해 다함께소통단은 지역사회와의 상생과 발전을 위해 ▲경제활력 제고 ▲지역 삶의 질 향상 ▲업무역량 공유 ▲혁신성과 공유·확산 ▲지역 혁신역량 강화 등 5개 분야 10개 협업과제를 발굴하고, 기관별로 주관과제를 나눠 추진할 계획이다.

지난 8월에는 그동안 기관별로 운영되고 있던 시민참여혁신단을 통합한 '공동 시민참여혁신단' 소통회의를 열었다. 이 자리에서 협업과제를 검토하고 기관별 역할과 역량을 점검하는 등 개선된 운영방안을 도출하기 위한 시간을 가졌다.

공동서명식에 참여한 다섯 기관장은 "상호 신뢰와 합의를 바탕으로 소통단을 운영하고, 대국민 공공서비스 품질 향상으로 국민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 뜻을 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr