실험실 창업? “콜로키움으로 다 모이세요”

동명대, 10월 중 매주화요일 실험실창업활성화 콜로키움 열어

동남권과 제주권 대학 대상 … 포스터 QR 코드 통해 신청 가능

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대는 10월 한 달간 매주 화요일 오전 10시 30분부터 낮 12시까지 동남권과 제주권역 대학을 대상으로 ‘실험실창업 활성화’를 주제로 콜로키움을 개최한다.

동명대 실험실창업혁신단에 마련한 이번 콜로키움은 재학생의 실험실창업 현황을 살펴보고 대학 간 실험실창업을 활성화할 방법을 찾기 위한 자리이다.

권역별 창업교육 및 기술사업화 관계자가 모여 창업특강을 시작으로 실험실창업 활성화에 대한 패널토론을 거친 후, ‘한국형 I-Corps 사업 소개’로 마무리한다.

콜로키움은 6일 울산권역을 시작으로 13일 경남권역, 20일 부산권역, 27일 제주권역 대학을 대상으로 한다. 코로나19 장기화로 온라인 중계방식으로 진행된다.

노성여 단장은 “실험실창업이 활성화되면 양질의 일자리가 창출되고 신시장 개척과 혁신성장에 기여할 수 있다”고 말했다.

이번 콜로키움은 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr