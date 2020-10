네이버, AI 연구소 신설…중장기 연구 전담

서울대, 카이스트 등과 산합 협동 프로젝트 확대

[아시아경제 이진규 기자] 네이버가 중장기 인공지능(AI) 기술 연구 조직을 확대해 별도 연구소로 개설한다.

네이버는 중장기 선행 AI 기술을 심도 있게 연구할 '네이버 AI 랩(LAB)'을 개설하고, AI 연구에 대한 대규모 투자를 진행할 계획이라고 7일 밝혔다.

네이버 AI 랩은 기존 AI 선행 기술을 연구하던 클로바(CLOVA) 리서치 조직을 클로바 CIC에서 분리해 규모를 확대한 새로운 연구소다. 차세대 공통 이미지·비디오 인식 기술과 차세대 대규모 언어 모델, 새로운 AI 학습 기법 등 다양한 주제의 혁신적인 중장기 선행 기술에 대한 연구를 진행할 예정이다.

네이버는 클로바 CIC에서 중장기 AI 기술 연구 조직을 분리해 별도 조직으로 네이버 AI 랩을 신설한 만큼 AI 연구 영역이 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다. 네이버는 AI 랩을 설립하며 기술 연구 투자에 더욱 속도를 내고, 앞으로 이 수준을 더욱 높인다는 계획이다.

네이버 AI 랩에서 연구된 결과는 네이버랩스, 클로바 등 네이버 내 다른 AI 연구 조직들과 공유해 연구 시너지를 확대할 뿐 아니라, 클로바, 검색 등 다양한 서비스에 적용할 예정이다.

네이버 AI 랩을 맡게 된 하정우 책임리더는 "네이버 AI 연구소는 임팩트 있는 중장기 선행 연구에 더욱 집중하고 클로바, 네이버 랩스와 긴밀한 협업을 통해 사용자들에게 혁신적 가치와 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

한편 네이버는 네이버 AI 랩을 개소하며 연구 인력을 대폭 채용할 계획이다. 또 서울대, 카이스트, 연세대와 같은 국내 유수 대학을 시작으로 산학 협동 프로젝트를 확대하며 심도 있는 연구를 이어나겠다는 방침이다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr