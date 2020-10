포드코리아 "익스플로러 시승하고 레저용품 받아가세요"

[아시아경제 우수연 기자]포드세일즈서비스코리아는 이달 5일부터 다음달 15일까지 포드 공식 웹사이트를 통해 신청한 포드 익스플로러 시승 고객을 대상으로 레저 용품을 증정하는 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

한 달 여간 진행되는 이번 이벤트는 고객들이 차박, 캠핑 등 다양한 외부 활동에 적합한 익스플로러의 다양한 기능과 주행 성능을 직접 느낄 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 포드코리아는 시승을 마친 고객 중 1300명을 추첨해 가을 아웃도어 활동 및 캠핑에 사용할 수 있는 원터치 텐트를 증정한다.

포드코리아는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위해 온라인 시승 신청을 통해 행사를 진행하기로했다. 또한 전시장 내방 시간을 적절히 배분함으로써 참가자들이 최소한의 시간, 공간적 거리를 유지하도록 계획했다.

이번 시승 이벤트를 기획한 포드코리아 마케팅 담당자는 "포드 익스플로러는 캠핑과 최근 인기를 끌고 있는 차박 등의 아웃도어 활동에 최적화된 패밀리 스포츠유틸리티차량(SUV)"이라며 "고객들이 익스플로러를 통해 소중한 추억을 만들기 바란다"고 전했다.

이번 시승 이벤트와 관련한 자세한 사항은 포드코리아 및 전국 포드·링컨 전시장, 포드코리아 공식 웹사이트, 페이스북과 인스타그램에서 포드코리아 공식 소셜 미디어 채널을 통해 확인할 수 있다. 참가자들은 포드 공식 웹사이트에서 온라인 시승 신청을 통해 행사에 참여할 수 있으며 다음 달 17일 경품 당첨자가 발표된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr