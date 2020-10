휴테크, ES9 안마의자 2차 물량까지 ‘완판’

홈쇼핑 방송 목표 수량 대비 124% 초과 달성

[아시아경제 김희윤 기자] 휴테크산업은 7일 추석 연휴 중 홈쇼핑 방송을 통해 판매한 안마의자 ‘ES9 블랙’의 2차 준비 물량을 모두 판매했다고 밝혔다.

휴테크 ES9 블랙은 지난 3일 홈쇼핑 방송에서 목표 대비 124% 초과 매출을 달성했다. ES9 블랙은 차별화된 마사지 기술력과 세련된 디자인으로 최근 소비자 욕구를 그대로 반영해 소비자로부터 좋은 반응을 얻었다는 게 휴테크 측의 설명이다.

ES9 블랙은 수타 마사지를 기반으로 신체 부위별 최적화된 마사지 시스템을 적용했다. 특히 발목 스트레칭 기능이 특화돼 평소 관리하기 어려운 전경골근을 무리 없이 스트레칭 하고 근육을 부드럽게 풀어준다.

고재헌 휴테크 신사업팀 부장은 “고객들이 휴테크 안마의자에 지속적으로 보여주는 성원에 감사하다”며 “알찬 구매 혜택과 함께 다양한 홈쇼핑 방송을 선보이겠다”고 말했다.

